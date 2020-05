Il Rotary dona 500 saturimetri alla Asl 3

Consegnati al Palazzo della Salute della Fiumara 500 saturimetri donati dai Rotary genovesi.

Gli strumenti verranno utilizzati per l’attività dei Gsat, delle cure domiciliari e palliative e per l'assistenza geriatrica nelle residenze per anziani attraverso le squadre ResiGsat. I saturimetri, che consentono la misurazione dell’ossigeno nel sangue, sono fondamentali nella gestione di pazienti affetti da coronavirus e per individuare eventuali scompensi che potrebbero indicare un contagio.

«Grazie ai Rotary per aver pensato a quest’iniziativa pratica e di immediato utilizzo - fanno sapere dalla Asl 3 - che va a supportare le iniziative di Asl3 a sostegno delle fasce fragili».