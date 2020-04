Coronavirus, calano ancora i ricoveri: altri due reparti chiusi al San Martino

Dopo la prima chiusura, la settimana scorsa, dell’area creata appositamente per assistere i pazienti affetti da coronavirus, al San Martino si festeggia un altro traguardo, e cioè un calo di ricoveri tali da consentire di chiudere altri due reparti che erano stati dedicati alla covid-19.

A partire da venerdì, infatti, il secondo piano del padiglione Maragliano, dedicato alla bassa intensità assistenziale e ormai svuotato di pazienti covid positivi, verrà chiuso e sanificato, in attesa lunedì di tornare alla destinazione precedente all’emergenza. Stessa sorte per la rianimazione M2 del Monoblocco, dedicata ai pazienti più gravi.

A venerdì pomeriggio, i pazienti ricoverati al San Martino erano. 160 così suddivisi: 18 in Malattie Infettive, 24 nelle tre rianimazioni del Policlinico, 6 pazienti in sub intensiva, 13 al Padiglione 10, 65 al Padiglione 12, 12 quelli gestiti al primo piano del Pronto Soccorso, 18 al Maragliano, 1 presso la Terapia Intensiva Coronarica, 1 in Cardiochirurgia, 1 in Ostetricia/Ginecologia, 1 in Neurologia.