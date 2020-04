Coronavirus, Liguria ultima al nord per media tamponi

La fotogragia della nostra regione che esce da un'indagine di Youtrend è tutt'altro che confortante. Fra i primi a commentare questa mattina i numeri è stato il consigliere comunale del Partito Democratico, Alessandro Terrile.

«Nella nostra Regione - scrive Terrile - si registra l'indice di letalità più alto in Italia, dopo la Lombardia: in Liguria muoiono 14,85 contagiati su cento. E siamo quelli che fanno meno tamponi. A ieri eravamo a 24 tamponi per ogni mille abitanti. Per fare un confronto il Piemonte ne fa 27, la Lombardia 30, l'Emilia Romagna 32, il Veneto 58».

Finora meno della metà dei tamponi messi a disposizione in queste settimane dalla Protezione civile nazionale è stata somministrata dal sistema sanitario della Liguria. Su 79.600 tamponi arrivati, a ieri ne risultavano effettuati 37.842, per un totale di 25.045 casi testati a fronte di 7.049 casi complessivi.

Il sistema sanitario ligure è stato più volte attaccato dalle opposizioni per la scarsità di tamponi effettuati, nonostante l'elevato bilancio di morti: con 24,4 tamponi ogni mille abitanti la Liguria è, infatti, l'ultima regione del Nord e la dodicesima d'Italia, considerando autonomamente i dati delle province di Bolzano e Trento.

Ieri sera, nella consueta conferenza stampa di fine giornata in Regione Liguria, Filippo Ansaldi, responsabile prevenzione di Alisa, ha spiegato che «fare più tamponi non determina una diminuzione della mortalità. Come dimostrano i dati dei Paesi europei con un sistema sanitario evoluto e quelli degli Stati uniti, la relazione tra mortalità e numero di tamponi effettuati è casuale».

Nel complesso sono oltre 4,6 milioni i dispositivi sanitari fin qui distribuiti dalla Protezione civile nazionale alla Liguria, su un totale nazionale che sfiora i 160 milioni, undicesima regione in Italia, penultima del Nord, davanti solo a Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta.

A farla da padrone sono, naturalmente, le mascherine: a ieri, da Roma a Genova ne erano arrivate 3.825.250. Comunque non sufficienti al fabbisogno regionale, visti gli ingenti quantitativi procurati autonomamente dalla Regione Liguria. Sono, invece, 519.500 i guanti fin qui forniti da Roma e 171.000 i calzari. Arrivate anche 52.000 cuffie, 6.835 tute di protezione e solo 950 camici, la cui carenza è più volte stata sottolineata dalla Regione. Delle spedizioni giornaliere fanno parte anche strumentazioni non usa e getta: tra queste, 3.500 occhiali, 732 termometri, 258 monitori, 169 laringoscopi e 148 ventilatori.