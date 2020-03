MiMe SportFriendly acquista 2000 mascherine e le distribuisce alle pubbliche assistenze del ponente

Duemila mascherine da consegnare alle pubbliche assistenze del ponente genovese: è il grande gesto di solidarietà di MiMe Sport Friendly, associazione molto attiva soprattutto nel voltrese, nata per ricordare Michele Meardi, portato via nell’ottobre del 2009 da un incidente in moto per le strade del Turchino.

Le mascherine che MiMe SportFriendly è riuscita ad acquistare andranno a Croce Rossa di Voltri, Misericordia Ponente Soccorso, Croce Verde di Mele, Guardia Medica, Croce Verde di Pra' e ai medici generici.

«Reperire il materiale come potete immaginare - scrive l'associazione sul suo profilo Facebook - non è semplice, per cui noi non ci fermiamo e continuiamo a cercare e donare le mascherine, ma voi state a casa!».

MiMe SportFriendly è nota soprattutto per i tornei benefici di pallavolo organizzati d'estate nel ponente genovese in ricordo di Michele, amante dello sport. Grazie alle sue attività sono state fatte numerose donazioni agli ospedali e alle pubbliche assistenze genovesi.