Coronavirus, al Galliera chiude il reparto covid: «Lavorare insieme è vincere insieme»

Ci sono Claudia, Renato, Cinzia, Baffy, e tutte le persone che in questi mesi hanno lottato contro il coronavirus in corsia e nei reparti, professionisti che oggi festeggiano: anche al Galliera chiude il reparto Covid, un traguardo celebrato con una foto che esprime tutta la gioia e il sollievo.

«Lavorare assieme significa vincere assieme», è il commento dell’ospedale di Carignano a corredo di uno scatto in cui il personale sanitario, ancora bardato in tenuta anti-covid, sorride sotto le mascherine reggendo un cartello in cui si legge “Reparto 3A1 chiuso”, attorno le firme di chi ci lavora e ci ha lavorato sotto enorme stress durante il picco della malattia.

Dopo il San Martino e il Villa Scassi, dunque, anche il Galliera celebra il traguardo, confermando il trend che prosegue ormai da settimane: i nuovi casi vengono ancora registrati, ma le persone ricoverate continuano a scendere, e a giovedì sera erano 155.