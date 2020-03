Coronavirus, Asl 3 attiva un numero per chi soffre di diabete

È stato attivato lunedì 23 marzo un nuovo servizio telefonico per persone affette da diabete, che consente a chi soffre di questa patologia di entrare in contatto con gli specialisti del Reparto di Diabetologia di Asl3 per avere informazioni utili sulla gestione della terapia a casa.

Il team di specialisti è attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 al numero 010 849 2612: «È essenziale che, durante questa emergenza, il paziente con diabete possa avere il supporto informativo dei nostri specialisti qualora dovessero emergere problematiche sulla gestione della terapia a casa», ha spiegato Enrico Torre, Direttore della SC. Endocrinologia e Diabetologia Asl3.

«Gli esperti attraverso un colloquio telefonico personalizzato forniranno tutte le indicazioni utili al controllo della terapia - ha aggiunto Torre - In questo momento il nostro reparto è impegnato in prima linea nell’Unità di crisi del Coronavirus e nelle visite ambulatoriali indifferibili, segnalate dal medico di famiglia. Questo che offriamo è un ulteriore sforzo per essere vicini ai nostri pazienti giorno per giorno e aiutarli fino a che la situazione non si normalizzerà».

Il servizio si aggiunge a quelli già attivati da Asl 3 dedicati alle donne in gravidanza e ai genitori con figli in età scolare per la disabilità.