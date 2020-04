Chiavari, ecco come chiedere il buono spesa

Il Comune di Chiavari ha deciso di utilizzare il contributo del Fondo Solidarietà Alimentare, messo a disposizione dal Governo, per sostenere i cittadini nell’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, mediante l’emissione di buoni spesa utilizzabili presso gli esercizi commerciali, individuati a seguito di manifestazione di interesse, che verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune. Ha inoltre destinato una somma pari ad € 14.000 al Banco di Solidarietà di Chiavari per l’acquisto e la distribuzione di generi alimentari e di prima necessità nelle urgenze

La platea dei beneficiari della misura sarà individuata tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici (es. cassa integrazione ordinaria o straordinaria, REI/RDC...).

In fondo a questa pagina è pubblicato il modulo per la presentazione della richiesta dei buoni spesa, con l’indicazione specifica dei requisiti per accedervi.

L’importo del buono spesa, una tantum, sarà proporzionato alla consistenza del nucleo familiare, in particolare:

1 componente € 100,

2 componenti € 200,

3 componenti € 250,

4 componenti €300,

5 componenti € 350,

oltre i 5 componenti € 400.

Le domande compilate potranno essere presentate per mail:

ai Servizi Sociali, inclusione@comune.chiavari.ge.it;

Per chi non potesse utilizzare questo strumento, il modulo potrà essere compilato telefonicamente con i servizi sociali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00, tel. 0185 365360 o 0185 365395;

I Servizi Sociali, al fine di garantire una maggiore opportunità di presentazione delle domande, hanno accolto la disponibilità di Caritas diocesana e dell’Istituto Baliatico, coordinando la loro attività nella ricezione delle richieste con le seguenti modalità:

Caritas Diocesana, martedì e giovedì dalle ore 09:30 alle 11:30, tel. 0185/321234 e-mail : caritas@chiavari.chiesacattolica.it

Istituto per il Baliatico, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 12:00, tel. 3937007001 o 3937007002 e- mail posta@baliatico.it.

Le domande presentate telefonicamente, verranno perfezionate con la sottoscrizione del modulo, al momento della consegna del buono spesa.

I Servizi Sociali valuteranno le richieste pervenute sia presso i propri uffici che negli uffici Caritas ed Istituto Baliatico ed avvalendosi della Cooperativa Lanza del Vasto, operatore economico affidatario del servizio di assistenza domiciliare, provvederanno alla distribuzione dei buoni, consegnandoli a casa dei beneficiari.

Si valuteranno, in base alle richieste presentate, eventuali altre modalità di consegna.

