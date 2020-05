Coop, nei centri commerciali ripartenza con misurazione della temperatura all'ingresso

Nei centri commerciali del circuito Coop Liguria in provincia di Genova sono ripartiti ufficialmente lunedì mattina con una novità: la misurazione della temperatura corporea agli ingressi per i clienti.

All'entrata dell'Aquilone in Valpolcevera, Mirto e Bisagno in Valbisagno, Europa in corso Europa, Le Lampare ad Arenzano, Leudi a Carasco è stato garantito il servizio per la sicurezza di personale e clienti, cui sono stati riservati percorsi dedicati per garantire code organizzate nei diversi negozi.

A lunedì mattina era aperto il 90%, e prima dell'apertura - come già nelle scorse settimane - sono state eseguite le diverse azioni di sanificazione e igienizzazione delle aree. Sono stati consegnati i guanti se le persone ne erano sprovviste, oppure è stato richiesto di igienizzare i loro. A tutti è stato raccomandato di tenere sempre la mascherina in modo corretto.

Gli stessi servizi sono stati garantiti anche nei Centri Commerciali del circuito Coop Liguria a Savona ( Gabbiano) e Albenga ( Serre). E Coop non è l'unica ad applicare questo protocollo per la clientela: anche nei punti vendita Decatholon è prevista all'ingresso la misurazione della temperatura.