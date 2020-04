Coronavirus, il caso virtuoso di Bonassola: zero contagi e test sierologici per tutti

Zero contagi da coronavirus da inizio emergenza, una farmacia virtuosa che ha acquistato e regalato le mascherine (già distribuite) a tutti i residenti, e ora un test sierologico a tutta la popolazione per capire se qualcuno sia comunque entrato in contatto col virus, in modo da essere ancora più prudenti.

Succede a Bonassola, piccolo gioiello dello spezzino che conta ufficialmente su circa 850 abitanti che in inverno si riducono (c’è chi si sposta per lavoro) e che in estate aumentano esponenzialmente per i tanti turisti, alcuni “storici”, che accorrono per godersi il mare cristallino e i ritmi rallentati.

La pandemia di covid-19 sembra aver voluto risparmiare il piccolo paese, dove l’età media è elevata: molti gli anziani, fascia di popolazione più fragile, ma proprio per questo tutti gli abitanti si sono comportati in modo virtuoso, limitando al massimo le uscite e indossando la mascherina anche quando di mascherine obbligatorie non si erano neppure ancora iniziato a parlare. A questo si aggiunge una gestione, da parte del sindaco Giorgio Bernardin, estremamente accurata, dove nulla è stato lasciato al caso e dove tutti sono stati controllati e informati praticamente “porta a porta”. Non è un caso, dunque, che il San Martino abbia deciso di effettuare test sierologici su tutta la popolazione e analizzare da vicino il “modello Bonassola”.

«Abbiamo lavorato molto con il dottor Federico Schenone, ormai "cittadino onorario" di Bonassola, per avviare questa fase - conferma Bernardin - Inizialmente si sarebbe dovuto sobbarcare da solo il compito di effettuare tutti i prelievi, ma abbiamo avuto notizia che sarà affiancato dal dottor Gianni Orengo (direttore dell’Unità Operativa della Qualità dell’ospedale San Martino, ndr), anche lui affezionato bonassiolese, per effettuarli».

I prelievi verranno effettuati a partire da sabato 25 aprile in un’apposita sala del Comune, con suddivisione per zone di residenza, e proseguiranno domenica 26 nelle frazioni di Montaretto e Reggimonti: obiettivo, testare quanti più residenti possibile per avere una “mappa” della popolazione e capire se per caso qualcuno sia entrato in contatto con il virus sviluppando gli anticorpi specifici.

Bernardin assisterà a tutte le operazioni, così come si è già occupato di effettuare telefonate ai suoi cittadini per avvisarli della necessità di stare a casa, quando è scattato il lockdown, e ha poi distribuito le mascherine con l’aiuto dei suoi collaboratori. A Bonassola, una meta turistica molto ambita e frequentata in cui sono moltissime le seconde case, si è proceduto anche a controllare eventuali arrivi dopo il divieto istituito con l’apposito dpcm.

«Abbiamo una quindicina di persone arrivate da fuori regione - conferma Bernardin - alcuni si sono auto segnalati ai vigili, che hanno subito fatto un controllo, altri li abbiamo individuati noi, il paese è piccolo e tutti conoscono tutti, ci si accorge di un attivo anche da una luce accesa dove prima era spenta, e in quel caso siamo andati a casa e abbiamo imposto la quarantena».

Un piccolo borgo virtuoso, insomma, dove proprio la vicinanza e il senso di comunità, in un periodo in cui le distanze aumentano, hanno consentito di tenere lontano il nemico invisibile.