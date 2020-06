Coronavirus, bollettino e aggiornamenti: 10 nuovi casi e 5 decessi

Questa la situazione dell'emergenza coronavirus in Liguria, aggiornata alla serata di sabato 20 giugno 2020. I numeri tra parentesi rappresentano l'aumento o la diminuzione del parametro rispetto al giorno precedente. Nelle ultime 24 ore sono dieci i nuovi casi, gli attualmente positivi sono 1695 (-63), 64 (-5) gli ospedalizzati, di cui 3 in terapia intensiva / UTI, (+1).

Gli asintomatici sono 1.631 (-58), di cui 186 in isolamento domiciliare (+6), i guariti non più positivi sono 6.680 (+68). I casi totali da inizio emergenza sono 9.918 (10), i deceduti 1.543 (+5) e i tamponi 135.379 (+1.481).

I dati di oggi sul coronavirus in Italia sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi c’è stato un aumento costante dei nuovi casi positivi, con un numero di morti che si è mantenuto intorno alle 50 giornaliere. Solitamente nel weekend i dati vengono comunicati in maniera parziale rispetto agli altri giorni. Attualmente positivi: 21.212; deceduti: 34.610 (+49, +0,1%); dimessi/Guariti: 182.453 (+546, +0,3%); ricoverati in Terapia Intensiva: 152 (-9, -5,6%); tamponi: 4943.825 (+54.722); totale casi: 238.275 (+262, +0,11%).