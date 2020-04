Coronavirus, donata alla Pubblica Assitenza Molassana la prima barella per il bio-contenimento

Arriverà nei prossimi giorni alla Pubblica Assistenza di Molassana una barella per il bio contenimento dedicata al trasporto dei pazienti affetti da coronavirus, la prima in funzione nelle pubbliche assistenze genovesi, a oggi dotate di ambulanze dedicate covid-19.

L’acquisto è stato possibile grazie alle donazioni di Cressi Sub e della Banca Passadore, a ufficializzarlo il presidente onorario Matteo Brillante, che si è attivato per ordinare un dispositivo medico prezioso per l’incolumità degli operatori sanitari. La barella per il bio-contenimento, infatti, avvolge in un sacco il paziente infetto evitando che l’ambiente possa venire contaminato. Diventa dunque fondamentale per i trasporti in ambulanza, tutelando sia gli operatori sia il paziente stesso.

«La maggior parte delle difficoltà riguardano le protezioni - spiega Lorenzo Ponte, volontario della Pubblica Assistenza Molassana - In questo periodo la maggior parte dei trasporti sono legati a covid-19, e noi abbiamo bisogno di guanti, mascherine e tute difficilissimi da reperire anche acquistandoli. La barella verrà utilizzata per i trasporti verso il policlinico San Martino: soltanto tra martedì e mercoledì abbiamo fatto una ventina di trasporti legati al covid-19».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.