Coronavirus, nuove assunzioni per gli ospedali: tra loro anche specializzandi e medici in pensione

Prosegue il piano di assunzioni straordinarie di personale sanitario per fronteggiare l’emergenza coronavirus in Liguria. A oggi sono 247 le persone assunte per andare a potenziare il sistema sanitario, 89 medici, 86 infermieri, oss, tecnici di laboratorio e altre figure indispensabili per supportare le strutture ospedaliere.

Fra gli assunti, anche 40 specializzandi e 3 medici e infermieri in pensione e rientrati in servizio: «Le procedure di assunzione proseguiranno fino al termine dell’emergenza - ha detto la vicepresidente e assessore alla Sanità, Sonia Viale - Ogni venerdì inviamo i dati aggiornati complessivi delle assunzioni a Roma, riferiti a dirigenti medici, personale del comparto e operatori sociosanitari, ai sensi sia del ‘Cura Italia’ che delle leggi precedenti in vigore, applicando le procedure semplificate. Il mio ringraziamento è rivolto a tutti coloro che hanno risposto al nostro appello, per dare il proprio preziosissimo contributo per superare, tutti insieme, questa emergenza».

Le assunzioni sono così suddivide sul territorio:

- 24 in Asl1 (di cui 4 medici e 11 infermieri)

- 42 alla Asl2 (tra cui 11 medici e altrettanti infermieri)

- 29 alla Asl3 (tra cui 14 medici e 3 infermieri)

- 14 alla Asl4 (tra cui 1 medico e 9 infermieri)

- 36 alla Asl5 (tra cui 13 medici e 18 infermieri)

- 16 all’ospedale Galliera (fra cui 3 medici e 8 infermieri)

- 18 all’Istituto Gaslini (fra cui 1 medico e 14 infermieri)

- 62 all’Ospedale Policlinico San Martino (fra cui 39 medici e 9 infermieri)

- 6 all’Evangelico di Voltri (3 medici e 3 infermieri).

Tra gli assunti destinati al San Martino ci sono anche 9 operatori per il Numero unico europeo 112 e 4 collaboratori professionali sanitari - tecnici sanitari di laboratorio biomedico.