Asl 3, attiva una nuova linea telefonica per i bisogni sociosanitari

È entrata in servizio giovedì mattina la nuova linea telefonica dedicata a rispondere ai dubbi, ai timori e alle domande dei cittadini residenti nel territorio della Asl 3.

Il servizio si chiama “Pronto ASL3”, e per contattarlo è necessario chiamare lo 010 8497237. Al telefono risponderà un gruppo di esperti in ambito sociale e sanitario, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16 per rispondere a domande e richieste ed effettuare una eventuale presa in carico da parte del sistema sociosanitario.

Il gruppo di lavoro della linea telefonica “Pronto Asl3” è composto da medico, infermiere, assistente sanitario, assistente sociale, un sociologo e un gruppo di psicologi.

«L’emergenza che stiamo vivendo ci ha portato rivedere non solo l’organizzazione aziendale sul territorio per fare fronte alle direttive ministeriali ma anche i flussi informativi - ha detto Luigi Carlo Bottaro, direttore generale di Asl3 - L’esperienza di queste settimane e il costante colloquio con le associazioni ci hanno portato a individuare le più svariate necessità. Da qui il piano di attivare questo numero supportato da un gruppo di operatori che grazie a specifiche professionalità possono davvero aiutare il cittadino a orientarsi e a trovare risposte. Il cittadino non dovrà porsi particolari problemi a formulare anche le più semplici domande le cui risposte possono togliere un dubbio o un’ansia che può condizionare la vita quotidiana».