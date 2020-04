Bus, da lunedì aumentano le corse con le nuove regole

Lunedì 4 maggio scatta la fase 2 dell'emergenza sanitaria e anche Amt, prevedendo un incremento dei passeggeri che si sposteranno in città, adegua il proprio servizio intensificando le corse di bus, metropolitana e impianti verticali.

Nello specifico, il servizio bus passerà dall'attuale 70% delle corse, rispetto al servizio invernale feriale, all'80%. Verranno rafforzate in particolar modo le linee di forza che sono quelle che hanno registrato nelle ultime settimane il maggior utilizzo da parte dei cittadini. L'incremento delle corse sarà focalizzato nelle giornate feriali, dal lunedì al venerdì. Così come fatto in queste ultime settimane, continuerà il monitoraggio circa l'adeguatezza del servizio.

La metropolitana manterrà l'attuale nastro orario, con apertura nei feriali alle ore 5 e chiusura alle ore 21, ma intensificherà il servizio feriale passando dall'attuale 58% delle corse, rispetto al servizio feriale invernale ordinario, al 70%. La frequenza dei treni passerà da 10 a 6/7 minuti.

Sul fronte degli impianti verticali la novità sarà la riapertura della funicolare Sant'Anna che dal 4 maggio sarà in servizio tutti i giorni dalle 7.10 alle 19.50.

In osservanza alle disposizioni previste dall’ultimo dpcm, cambiano le norme per viaggiare con il sistema intermodale di Amt. A bordo dei diversi servizi si dovrà salire muniti di mascherina, si dovranno osservare le forme di distanziamento sociale e ci si potrà sedere solo sui sedili ove non saranno presenti adesivi di divieto.

Per i bus non si dovrà, inoltre, oltrepassare la catenella che divide la zona dell'autista, si dovranno utilizzare rigorosamente le porte di salita e discesa per dividere i flussi in entrata e in uscita dai mezzi.

In metropolitana saranno disciplinati i flussi dei passeggeri e per garantire spostamenti ordinati saranno chiusi alcuni accessi delle stazioni. Alcuni provvedimenti di chiusura, concordati con gli enti coinvolti, partiranno giovedì 30 aprile, altri lunedì 4 maggio.

Di seguito il dettaglio delle chiusure.

Stazione metro Dinegro: a partire da giovedì 30 aprile 2020 sarà chiuso l'ingresso lato mare (direzione levante). Restano aperti l’ingresso lato mare/ponente (in corrispondenza dell’ascensore) e lato monte (piazza Dinegro).

Stazione metro Brignole: a partire da giovedì 30 aprile 2020 a Brignole saranno chiusi la rampa di accesso lato Canevari/Bisagno e il relativo ascensore. A partire da lunedì 4 maggio 2020 l’ingresso alla stazione metro potrà avvenire solo da piazza Raggi e, dal lato di piazza Verdi, utilizzando il sottopasso ferroviario di ponente. L’uscita potrà avvenire solo in via Canevari.

Per ricordare a tutti i viaggiatori le norme da osservare a bordo, Amt ha definito una campagna di comunicazione che illustra, con pittogrammi molto intuitivi, i comportamenti autorizzati, obbligatori e suggeriti. La campagna sarà presente a bordo dei bus, in metropolitana e presso gli impianti verticali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da lunedì 4 maggio personale di Amt, presente alle principali fermate della rete, fornirà assistenza e informazione circa la corretta applicazione delle norme previste dal dpcm.