VIDEO | Coronavirus, il sindaco Bucci ricorda le vittime: «A voi il mio pensiero commosso»

Anche il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha partecipato alla commemorazione per le vittime del coronavirus.

L’iniziativa proposta dal presidente della Provincia di Bergamo e sindaco di Calcinate, Gianfranco Gafforelli, e rilanciata dal presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) Antonio Decaro.

Con Bucci in via Garibaldi, a mezzogiorno, anche il presidente del consiglio comunale Alessio Piana. Dopo il minuto di silenzio, le parole del sindaco:

«Stiamo combattendo contro un nemico invisibile che sta lasciando sul campo numerose vittime. La giornata di oggi è dedicata a chi non c'è più, e penso soprattutto ai genovesi. A loro va il mio pensiero commosso, il mio ringraziamento sentito per quanto hanno fatto per la nostra città e la nostra comunità. Ai loro familiari va il mio abbraccio a nome di tutta la famiglia di Genova: non siete soli, con voi c’è la vicinanza di una città intera.

«Il mio saluto e un forte incoraggiamento va ai concittadini che in queste ore stanno affrontando il Covid 19: chi a casa, chi nel letto d'ospedale. Continuate a lottare per tornare a vivere al più presto la bellezza della nostra Genova. Noi genovesi siamo abituati alle sfide: siamo abituati a combattere contro gli imprevisti, siamo abituati a vincere le lotte più difficili, siamo abituati a rimonte impossibili. Ma soprattutto, siamo abituati a vincere!».

Anche la Regione Liguria ha aderito all’iniziativa da piazza De Ferrari: sul palazzo della Regione sono comparse le bandiere a mezz’asta, in piazza il governatore Giovanni Toti e il vicepresidente Sonia Viale hanno osservato un minuto di silenzio, rispettando la distanza di sicurezza.