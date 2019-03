La focaccia genovese tenta i giapponesi | Video

"Il viaggio del treno da Tokyo a Parigi" è un documentario giapponese realizzato nelle principali città tra la capitale nipponica e quella francese. La produzione ha fatto tappa anche a Genova e si è fermata nella bottega storica Panificio Mario di via san Vincenzo dove ha girato immagini in alta risoluzione per filmare l'impasto ligure famoso nel mondo