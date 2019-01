Genoa-Milan 0-2, le pagelle: Pandev evanescente, Biraschi e Romero disattenti

Non basta un buon primo tempo, il Genoa non riesce a trovare il gol e crolla nella ripresa contro il Milan nella discussa gara delle 15.00 del lunedì. (qui la cronaca). Si salvano in pochi, Kouamè prova a fare qualcosa nel primo tempo, ma sparisce nella ripresa. Male la difesa, Biraschi e Romero in primis. Pandev un fantasma, Favilli non è da meno.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.