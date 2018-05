Vicoli, comitato abitanti: «Con il nuovo sindaco non è cambiato nulla»

All'indomani della presentazione del nuovo progetto che vede al centro i bicchieri riciclabili, dai vicoli arriva un nuovo richiamo per l'amministrazione. A farlo è Claudio Garau, portavoce del Comitato di Sarzano.

«Abbiamo letto sui giornali online la nuova iniziativa dei commercianti virtuosi nella movida. Io personalmente li ammiro perché cercano di trovare soluzioni dove il Comune ha praticamente fallito dopo quasi un anno», scrive Garau.

«Il clima del fine settimana non è cambiato da quando il Comune era in mano al sindaco precedente - prosegue il portavoce -. Nonostante la presenza di più divise il mattino seguente lo scempio è sempre lo stesso. Noi residenti abbiamo continuato a segnalare questo disagio e malessere senza ottenere nulla. Anzi dal primo cittadino non abbiamo mai sentito neppure una parola in merito, dopo la presentazione dell'ordinanza».

«Dunque onore ai ristoratori virtuosi - conclude Garau - che cercano una soluzione ma bocciato il piano Comunale. Attendiamo anche un commento dal sindaco dopo un anno».