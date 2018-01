Nomadi in via Cadorna e Tolemaide, e sotto i portici di piazza della Vittoria: il caso approda in consiglio comunale

Gruppi di nomadi in via Cadorna e Tolemaide, di giorno, e nei portici di piazza della Vittoria, di sera: cosa intende fare l'amministrazione a riguardo? È la domanda posta da Lorella Fontana, Lega Nord, alla giunta comunale di Genova.

«Il semplice allontanamento non risolverebbe il problema - dice la consigliera - perciò propongo di applicare le sanzioni pecuniarie e quella accessoria del sequestro del denaro frutto dell’attività illegale».

A rispondere, l’assessore Stefano Garassino: «C’è stato un intervento sui lavavetri, con sequestro dell’attrezzatura. Da una verifica sui nomi, risulta che alcuni tra loro dovrebbero essere espulsi, ma la questura finora non ha provveduto. La polizia municipale mantiene l’attenzione sulla zona, ma non ha mezzi per interventi risolutivi.».