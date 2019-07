Salvini a Genova: «Il centro storico è uno dei più belli al mondo»

È arrivato poco prima delle 11 in prefettura Matteo Salvini, atteso a Genova per una conferenza dei servizi sull’assegnazione al Comune di Genova dei beni confiscati alle mafie, un centinaio di appartamenti, fondi e magazzini dislocati per la maggior parte in centro storico.

«È una bellissima giornata per i genovesi e per l'antimafia - ha detto il ministro dell’Interno poco prima di entrare in prefettura -. Sono qui oggi per dimostrare che lo Stato è più forte dell’illegalità e che il centro storico di Genova è uno dei più belli del mondo e deve tornare a disposizione dei cittadini».

Sono una quarantina gli immobili che verranno ufficialmente consegnanti al Comune dopo apposito bando. Salvini nel primo pomeriggio dovrebbe spostarsi proprio nei vicoli per visitare alcuni degli immobili che verranno assegnati.

«Pochi minuti fa - spiega il vicepremier - Comune, Regione, Prefettura e Agenzia dei Beni Confiscati hanno firmato un accordo per riconsegnare nei prossimi giorni 44 tra appartamenti, magazzini e negozi sequestrati alla criminalità. Diventeranno punti di incontro culturale, infopoint, alloggi per categorie svantaggiate, luoghi per dare lavoro a chi non ce l'ha, appartamenti per padri separati. La burocrazia normalmente avrebbe avuto altri tempi ma il "modello Genova" anche su altre situazioni funziona bene».

Per quanto riguarda la sicurezza, Salvni ha annunciato che da qui al prossimo aprile arriveranno 46 nuovi agenti della Polizia di Stato per rafforzare la Questura di Genova. Al progetto "Spiagge Sicure" inoltre hanno preso parte in Liguria 20 comuni, contro i 4 dell'anno scorso.

Salvini su Atlantia e l’ingresso in Alitalia

Il leader della Lega è poi intervenuto sulla notizia - e le conseguenti polemiche - dell’ingresso di Atlantia, gruppo che fa capo ad Autostrade - nell’operazione di salvataggio di Alitalia. Atlantia è infatti stata scelta da Ferrovie dello Stato come partner nell’operazione.

«Io non ho pregiudizi - ha detto Salvini- ma per quello che riguarda Genova, rimane l’impegno morale e civile a far pagare chi ha sbagliato. Chi ha sbagliato deve pagare sino in fondo, perché ci sono decine di morti e su questo non cambieremo mai idea».

«Contiamo - ha detto poi riguardo alle macerie del Morandi - che da tutti i ministeri arrivino le autorizzazioni per riutilizzare in maniera utile e virtuosa i detriti del ponte per creare nuovo lavoro nell'area Fincantieri. Ovunque nel mondo i rifiuti, se sottoposti a recupero e riutilizzo, diventano business, ricchezza, energia, valore aggiunto: solo in Italia diventano un costo, vale per la "monnezza" e anche per i detriti di cemento del ponte».