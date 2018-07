La Lega querela Belsito

Nuovi sviluppi per il caso Belsito: pochi giorni fa è stata rinviata la richiesta di condanna nei confronti dell'ex tesoriere della Lega Nord (già condannato in primo grado) in attesa di capire se la forza politica avrebbe presentato querela per appropriazione indebita.

Azione legale che sarebbe stata intrapresa nelle ultime ore: il Carroccio, su mandato del segretario della Lega Matteo Salvini, avrebbe infatti querelato Belsito. Questo permetterebbe di contestare ancora all'ex tesoriere l'appropriazione indebita, reato che - con la riforma Orlando - non è più persegubile d'ufficio, ma che necessita di una querela della parte lesa.