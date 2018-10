Capodanno nelle zone di Ponte Morandi: polemiche in Comune

Capodanno 2019 nelle zone interessate dal crollo del Ponte Morandi per dare una mano all'economia e rilanciare i quartieri colpiti dal disastro: Valpolcevera ma anche San Teodoro e Sampierdarena. La proposta è stata avanzata in consiglio comunale dal Davide Rossi della Lega, ma non è stata accolta con troppo entusiasmo dalla giunta.

L’assessore alle politiche culturali Barbara Grosso ha infatti risposto: «Per queste zone sono previsti dei concerti, dei mercatini natalizi, degli eventi che sto organizzando insieme con l’assessore Paola Bordilli».

Il consigliere Davide Rossi, successivamente, è tornato sul tema attraverso un comunicato: «Ho presentato un articolo 54 sull' ipotesi di organizzare il capodanno di Genova nei quartieri della zona rossa al fine di rilanciare il commercio e la socialità dei quartieri più colpiti dal disastro. Una scelta pensata e costruita con molte associazioni e commercianti del territorio. La risposta che mi è stata data dall' assessore comunale di competenza mi ha fatto rabbrividire e se fossi stato un consigliere di opposizione avrei replicato in maniera molto dura. Una risposta letta in maniera impersonale e che nulla aveva a che fare con la mia richiesta in favore di quartieri che hanno subito anni di servitù e degrado anche a causa delle scelte delle amministrazioni precedenti. Riconosco gli sforzi di alcuni assessorati alle mie continue rimostranze su commercio, sicurezza, illuminazione, progetti del patto periferie, occupazioni abusive, mi sta anche bene che vengano organizzati dei mercatini di Natale di livello, richiesta per altro sempre mia e del presidente del Municipio Falcidia, ma non ammetto una non risposta su un quesito netto. Ci dobbiamo chiarire su un punto: vogliamo rilanciare Sampierdarena e Certosa sempre o lo si fa a corrente alternata?».