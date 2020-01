Weekend lungo della Befana: i migliori eventi a Genova e provincia

Le giornate natalizie ormai purtroppo stanno scivolando via e, come dice il proverbio, "l'Epifania tutte le feste si porta via".

Ma c'è ancora molto da fare a Genova e dintorni per assaporare la magia delle feste e, in particolare, dell'arrivo della Befana. Non solo, perché sabato 4 gennaio iniziano i saldi.

E allora andiamo a vedere insieme 10 appuntamenti da non perdere per l'ultimo weekend lungo (che comprende anche lunedì 6 gennaio) di eventi natalizi del 2020.

Lo shopping non finisce a Natale: i saldi invernali partono sabato, e rimangono in Liguria fino al 17 febbraio.

Lunedì si festeggia a Sant'Olcese con la calza della Befana lunga 40 metri da appendere al campanile. In arrivo anche dolci e giochi per tutti.

Domenica e lunedì grande festa nella "Foresta Proibita" di Harry Potter, ovvero al Lago delle Lame, per festeggiare l'Epifania tra incantesimi e pozioni.

Lunedì si parte in bici a Arenzano e si arriva al Gaslini per portare ai piccoli pazienti calze ricche di doni e sorrisi.

Fino a domenica l'attore e comico Maurizio Lastrico porta al Politeama "Nel mezzo del casin di nostra vita", per un inizio 2020 all'insegna delle risate.

Lunedì pomeriggio festa per grandi e piccini a Cornigliano, tra magia, truccabimbi e cioccolato, co l'arrivo della Befana.

Fino a domenica la favola senza tempo è in scena al teatro Duse, con 9 attori scatenati e tante canzoni dal vivo: un'inno all'immaginazione per tutte le età.

Lunedì la Befana arriva al Parco di Villa Durazzo Pallavicini a Pegli e aspetta tutti i bimbi nella sua casetta per consegnare tanti doni.

Domenica a Mele mercatino artigianale, bancarelle con prodotti a km0, incontro con la Befana, giochi per tutti ed eventi per gli amici a 4 zampe.

Al Teatro Govi di Bolzaneto va in scena uno spettacolo per riproporre i brani del mitico evento del '69 ma non solo: si spazia anche tra racconti e aneddoti.