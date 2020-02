Il meglio del weekend a Genova e dintorni: Carnevale, Hogwarts Express, VinNatur, Notre Dame de Paris e tanto altro

Arriva un weekend all'insegna del Carnevale, tra feste e divertimento per grandi e piccini. Ma c'è anche tanto altro, tra enogastronomia, teatri, musica, e chi più ne ha più ne metta.

Andiamo a vedere insieme come di consueto 10 eventi da non perdere. Se siete amanti del cinema, non perdetevi la nostra sezione con i film in programma nelle sale genovesi.

Domenica verrà inaugurato il gioco multimediale interattivo incentrato sulle eco-avventure di una divertente ciurma di pirati, che insegneranno ai più piccoli come prendersi cura dell'ambiente. Tutti gli eventi per Carnevale

Fino a domenica al Carlo Felice arriva nuovamente il musical di Riccardo Cocciante tratto dal romanzo di Victor Hugo, un successo senza precedenti che dura dalla prima messa in scena nel 1998.

Sabato e domenica il mitico treno di Harry Potter torna a Genova, partendo dalla stazione di Manin, in occasione del Carnevale con tante attività per tutti i piccoli aspiranti maghetti. Evento sold out

Il mitico duo comico arriva al Politeama con "Nati sotto contraria stella" fino a sabato, la storia di una sgangherata compagnia che vuole portare in scena Romeo e Giulietta di Shakespeare.

Sabato dal pomeriggio e fino a nottte arriva la festa dedicata alla musica elettronica synth con 25 modularisti con altrettanti set per ballare fino a tardi su ritmi anni '80.

Domenica e lunedì al Porto Antico c'è la festa dedicata al mondo dei vini naturali con più di 100 produttori artigianali provenienti da Italia, Spagna, Francia e Slovenia.

Cosa siamo capaci di fare per inseguire l'oggetto del nostro amore? Al Teatro della Corte fino a domenica arriva una pièce inglese che parla di passione e fatalità, ambientata negli anni '50.

Torna domenica il pomeriggio in discoteca dedicato ai ragazzi diversamente abili, con gadget per mascherarsi, animatori, apericena e musica dal vivo.

Venerdì sera al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano c'è "L'antologia di Spoon River e le canzoni di Fabrizio De Andrè" per andare alla scoperta dei personaggi più belli di Lee Masters tra musica e prosa.

Domenica al teatro Auditorium Stradanuova arriva un omaggio a uno dei pilastri del cantautorato italiano, per aiutare il reparto di oncologia pediatrica del Gaslini.