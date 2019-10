I migliori eventi del weekend a Genova e dintorni: Fiera d'Autunno, StraGenova, Book Pride, Beer Festival e tanto altro

È in arrivo un weekend che potenzialmente - per le condizioni meteo previste - potrebbe essere "diifficile".

Alcuni eventi sono già stati rinviati e dunque vi ricordiamo l'importanza, prima di muovervi, di controllare la situazione meteo e le allerte (come quella gialla diramata per venerdì sera e sabato), e di contattare gli organizzatori per un'ultima conferma.

Andiamo a vedere comuque dieci eventi da non perdere a Genova e provincia:

La "sorella" della Fiera Primavera arriva per la prima volta a Genova: fino a domenica la campionaria propone diversi stand tra artigianato, shopping, turismo, articoli per la casa, gastronomia e molto altro.

La festa inizia già venerdì con gli stand in piazza De Ferrari, e poi domenica mattina si parte con il percorso competitivo di 10 km oppure i due non competitivi di 10 o 6 km per le strade della città.

Torna da venerdì a domenica la fiera nazionale dell'editoria indipendente a Palazzo Ducale. Tanti stand con libri e gadget, presentazioni e incontri nel segno dello slogan "Ogni desiderio".

Fino a domenica prossima Elio (storico leader delle Storie Tese) porta "Il Grigio", capolavoro di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, al Teatro Modena di Sampierdarena

Oltre 100 birre artigianali alla spina, cibo da strada, altre prelibatezze e musica, da venerdì a domenica a Villa Bombrini.

Fino a sabato sera note e arti visive per il festival della musica elettronica più famoso di Genova.

Fino a domenica al teatro Politeama Genovese arriva uno spettacolo portato in scena dalla TKC, capolavoro della commedia francese tra sotterfugi, equivoci e amori segreti.

La mostra delle costruzioni con i Lego approda a Santa Margherita Ligure sabato e domenica, a Villa Durazzo. Opere costruite con i celebri mattoncini, set di appassionati e collezionisti.

Venerdì sera al Museo di Storia Naturale Doria i partecipanti dovranno raccogliere varie prove sparse tra le sale del museo e scoprire un misterioso assassino. In più, aperitivo per tutti.

Sabato al Museo di Storia Naturale Doria i bambini e le loro famiglie potranno esplorare i suoni e i versi degli animali attraverso l'ascolto e le filastrocche.