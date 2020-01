"Vininprosa”: degustazione teatrale di vini al teatro Garage

Vininprosa è una degustazione teatrale di vini, dalla regia di Emanuela Rolla e Luca Maschi – che insieme hanno curato il testo e la regia di uno spettacolo non convenzionale. Si degusteranno vini dai sapori diversi e, per ogni calice servito, si assisterà a eleganti interpretazioni, grottesche e ironiche situazioni oppure ad atmosfere oniriche, così da dare vita a racconti di storie lontane, di donne, contadini, divinità e così via. A ogni assaggio, una storia che prende il là proprio dai vini, dal loro carattere e inequivocabile gusto.

Le date dello spettacolo sono: sabato 18 gennaio alle ore 21.00 e domenica 19 gennaio alle ore 17.00.

La parola a Emanuela Rolla: “Il punto di forza e l’originalità di Vininprosa sta nella capacità di essere mutevole, come il vino”. Luca Maschi invece racconta le origini del progetto: “abbiamo incontrato e ascoltato i racconti dei vignaioli. Esplorando le loro vite e i processi dei vini, abbiamo estratto storie meritevoli di un palcoscenico. In questo modo abbiamo dato forma allo spettacolo di degustazione, che a teatro diventa un percorso multisensoriale, dove al gusto e all’olfatto si associano vista e udito, così da creare un vero e proprio viaggio emozionale”. Luca Maschi e Emanuela Rolla, tra uomo e natura fanno un tributo all’arte e al gusto del vino, attraverso “Vininprosa” - uno spettacolo sempre diverso e organico - così come natura crea.

Durante lo spettacolo al Teatro Garage di Genova degusteremo la selezione di vini di Maninvino, locale genovese nato dalla volontà di Elisa De Falco con il suo entourage di esperti sommelier genovesi, uniti dalla passione per il vino naturale e la cucina gourmet. Oltre a una vasta selezione di vini artigianali tra i più apprezzati al mondo, Maninvino offre specialità gastronomiche dell’antica tradizione italiana come i succhi di mela dell’Alto Adige, i salumi del Centro Italia ma anche conserve, olii, aceti e altri prodotti biologici e naturali accuratamente scelti.

La regista Emanuela Rolla è performer e acting coach, lavora e crea su palchi nazionali e internazionali da circa 24 anni. Diplomata alla Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova nel 1998, ha studiato danza classica con Maria Luisa Capiferri, Emma Landolina; modern jazz con Michel Sebban, danza contemporanea con Francoise Guilbard, flamenco con Mark Aurelio, tango argentino con Osvaldo Roldan, teatro danza con Roberto Pierantoni. Ha studiato canto con Paola Pittaluga e ha partecipato al Laboratorio sul clown con Vladimir Olshansky. L’artista perfeziona la sua formazione attoriale costantemente con acting coach di livello internazionale come Bernard Hiller, Michael Margotta, Susan Batson, Lucilla Miarelli, Lena Lessing, Giles Foreman, Paolo Antonio Simioni. Nel 2016 viene nominata membro dell’EuAct, centro di ricerca per attori, dal Direttore Artistico Paolo Antonio Simioni.

Per info prenotazioni dello spettacolo Vininprosa:

Teatro Garage – Via Paggi 43 b – 16143 Genova – 010/899.49.76 | info@teatrogarage.it

Sabato 18 gennaio alle ore 21.00

Domenica 19 gennaio alle ore 17.00

BIGLIETTI Posto unico non numerato: € 15,00

Biglietti disponibili su: https://www.happyticket.it/genova/acquista-biglietti/152380-vininprosa.htm

