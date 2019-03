Stoppani: i giovani di Arenzano e Cogoleto chiedono la proroga del commissariamento

Si terrà martedì 5 marzo alle 17, sul lungomare Gilberto Govi di Cogoleto, in prossimità della foce del rio Lerone, il presidio delle Consulte Giovanili di Arenzano e Cogoleto per chiedere il rinnovo del commissariamento della ex Stoppani.

La proroga del commissariamento è scaduta il 14 febbraio e l'ordinanza del Prefetto scade il 6 marzo. La proroga da parte del Governo avrebbe lo scopo di permettere al continuazione dei lavori di messa in sicurezza del sito.

«Nel caso non venisse attuata - scrivono i giovani delle Consulte su Facebook - si avrebbe un'interruzione dei trattamenti delle acque di falda con sversamento di cromo in mare e conseguenze gravissime per l'ambiente, la salute e il turismo».

Nel caso il commissariamento fosse prorogato, la manifestazione verrà annullata.