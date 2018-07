Palco sul Mare Festival: il programma completo tra cabaret e musica

Torna l'atteso appuntamento con il "Palco sul Mare Festival", che propone per l'edizione 2018 cinque appuntamenti tra musica e cabaret, tutti incastonati nella suggestiva cornice del Porto Antico, dal 16 al 31 luglio.

Programma:

16 luglio - ore 21,30 - Piazza delle Feste

Pirati di Caruggi

La comicità è di scena insieme ai Pirati dei Caruggi, il celebre quartetto composto da Alessandro Bianchi, Fabrizio Casalino, Andrea Ceccon ed Enrique Balbontin. Al grido di Sotto a chi ciocca, si alternano sul palco personaggi, monologhi, scenette, canzoni, balletti e tanta tanta Liguria.

Ingresso a pagamento.

27 luglio - ore 21,30 - Piazza delle Feste

Gnu Quartet in concerto

Sul palco di Piazza Delle Feste il gruppo musicale Gnu Quartet con lo spettacolo "80 voglia di Gnu" propone un revival coinvolgente dedicato ai mitici anni ’80 con hit indimenticabili come Footloose, Big In Japan, Enola Gay, Papa don’t precah, I Like Chopin, Take on me, Ghostbusters Theme.

Ingresso a pagamento.

28 luglio - ore 21,30 - Piazza delle Feste

Pivio & Aldo De Scalzi

Pivio e Aldo De Scalzi portano in scena una performance live con protagoniste le colonne sonore. Un viaggio coinvolgente nelle più belle e premiate composizioni del cinema.

Ingresso a pagamento.

30 luglio - ore 21,30 - Piazza delle Feste

The Beatles in Classic

La band dei Reunion propone uno spettacolo innovativo e ricco di energia, un viaggio in musica che racconta la fantastica storia dei Beatles: dai loro primi successi fino ad arrivare ai brani più significatevi della storia del rock n’ roll.

Ingresso a pagamento.

31 luglio - ore 21,30 - Arena del Mare

Cristiano De André in concerto

Martedì 31 luglio all’Arena Del Mare, Cristiano De Andrè torna ad esibirsi davanti al suo pubblico con un repertorio ricco di nuovi brani del padre che si affiancheranno ai suoi testi più celebri, per il concerto "Storia di un impiegato".

Ingresso a pagamento.