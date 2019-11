Il Nour al Sharq Festival nasce nel 2014 dalla collaborazione fra Hania (Italia), danzatrice e maestra genovese, e il Maestro Internazionale Yousef Constantino (Egitto/Argentina) per diffondere il valore artistico e culturale della Danza Mediorientale.

La 6° edizione del Festival, dal 22 al 24 novembre 2019, offre alla città di Genova un importante momento di conoscenza del mondo arabo, delle sue danze e delle sue tradizioni, attraverso momenti di formazione, un concorso, una cena e momenti di spettacolo.

Per le danzatrici e professioniste del settore, l’evento rappresenta l’unica occasione di studio in Italia con Yousef Constatino, nato a Buenos Aires e di origine Egiziana, un Maestro amato a livello mondiale e stimato per l’eleganza, lo stile e il metodo di insegnamento che lo caratterizzano.

Anche quest’anno, il vasto programma di workshop del Festival offrirà una completa formazione di danza ricca di approfondimenti teorici, musicali, culturali e si svolgerà nelle sale del centro studi danza Mojud.

Venerdì 22 novembre ore 21:00, al ristorante “Le Terrazze del Palazzo Ducale” verrà servita la cena del Festival che verrà accompagnata dalle esibizioni dei gruppi e partecipanti all’evento nonché dalla scuola di Hania, l’Essentia Oriental Dance.

Il Teatro Garage ospiterà Sabato 23 novembre 2019 alle ore 20:00 il Concorso e alle ore 21:30 il Gala Show del Festival dedicato alla piu’ grande cantante Egiziana Umm Kalthum.

Lo spettacolo porterà in scena il meglio della Danza Mediorientale nella sua inconfondibile sensualità, forza, tradizioni e colori, con tante artiste nazionali provenienti da diverse parti di Italia, la compagnia professionale Nour al Sharq diretta dal Maestro Yousef Constantino e le perfomances di Hania.



