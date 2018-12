"Pare che Genova è 'ndranghetista": l'incontro a Pegli

Mercoledì 5 dicembre alle ore 18, presso la sala consiliare del Municipio di Pegli, si terrà l'incontro "Pare che Genova è 'ndranghetista".

L'evento fa parte della rassegna Liberaidee organizzata da Libera e Ministero del Lavoro, e che qui si svolge con il patrocinio di Comune di Genova e Municipio Ponente: un viaggio per conoscere, allargare la rete, rinnovare l'impegno civile contro le mafie e la corruzione.

In particolare, l'incontro del 5 dicembre è focalizzato sul processo Maglio 3, che ha dimostrato all'Italia che la 'ndrangheta esiste e opera anche in Liguria e a Genova, spiegando come agisce sul territorio. Non c'è solo mafia: c'è anche un'altra Genov,a fatta di attivismo nei quartieri e buone pratiche dei cittadini.

Relatori dell'incontro saranno Pio Macchiavello, già Sostituto Procuratore Generale di Genova, Antonio Lijoi e Valentina Lari, entrambi dell'osservatorio "Boris Giuliano" sulle mafie in Liguria, e Carlotta Farina di Libera Genova. I saluti iniziali sono affidati a Claudio Chiarotti, presidente del Municipio Ponente.

Gallery