Perché Voltri e Mele sono i territori delle antiche cartiere?

Come forse tutti i genovesi sanno, l'estremo ponente della città, ovvero Voltri, e anche il paese di Mele, sono famosi per ospitare molte antiche cartiere (più di 50) che in passato erano molto conosciute a livello addirittura europeo. Tanto che in quella zona si trova anche il Museo della Carta, sede di tante iniziative per tramandare l'arte di fabbricare e riciclare la carta.

Ma perché proprio in quell'area sorsero così tante cartiere? La risposta è semplice: come sempre, bisogna guardare alla conformazione del territorio.

Voltri e le sue alture possono contare infatti su tanti torrenti (Leira, Cerusa, Gorsexio, Acquasanta, Ceresolo), e come è risaputo per produrre la carta serve acqua, tanta acqua. Senza contare che, per i motori idraulici, stare vicino a un corso d'acqua che viene giù dalle montagne era l'ideale.