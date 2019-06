"Ballata per Genova": da Lorella Cuccarini ad Amadeus, tanti vip in piazzale Kennedy a 10 mesi dal crollo del Morandi

Una grande serata dedicata alla città, a 10 mesi dal tragico crollo del ponte Morandi.

Venerdì 14 giugno dalle 20,40, in diretta da piazzale Kennedy e in onda su Rai 1 e Radio 1, si terrà "Ballata per Genova", e si prevede l'arrivo di vip e volti noti del mondo dello spettacolo.

A iniziare dai conduttori: Amadeus, Antonella Clerici, Luca e Paolo e Lorella Cuccarini si alterneranno sul palco, e presenteranno grandi artisti della musica e della tv per uno spettacolo tutto incentrato sulla Superba.

Organizzano e producono l'evento, MSC Foundation, Arcobaleno 3, Regione Liguria, Comune di Genova, Rai 1, Genova nel Cuore.

