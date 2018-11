Antonella Ruggiero in concerto al Teatro Govi

Venerdì 9 e Sabato 10 novembre alle ore 21.00 il palcoscenico del Teatro Rina e Gilberto Govi (via Pastorino 23, Bolzaneto) ospita un evento unico: due serate imperdibili per gli amanti della musica, con la voce magica di Antonella Ruggiero.

Una delle voci più versatili del panorama italiano, che ha attraversato gli ultimi decenni della musica del nostro Paese. Con le sue canzoni ha raccontato e seguito in parallelo l’evoluzione e la traiettoria dei costumi e del gusto del grande pubblico. Prima con i Matia Bazar e poi, dagli anni Novanta, con una carriera solista, tanto variegata quanto di successo. Dal 2000, poi, il percorso artistico di Antonella Ruggiero ha attraversato altri campi, oltre al pop: la musica legata alla cultura religiosa occidentale, indiana e africana per poi spingersi nelle atmosfere di Broadway, il fado portoghese, il canto corale a cappella, la canzone d’autore e l’Italia a cavallo fra le due guerre.

La sua abilità di interprete, intrecciata ad una naturale curiosità, al desiderio di spaziare oltre i confini delle formule e dei linguaggi tradizionali, ha saputo toccare campi e punti virtualmente molto distanti tra loro.

Queste differenti esperienze, maturate nel tempo, vengono ora proposte da Antonella in un concerto, il Concerto Versatile, che tocca tutti i più grandi successi, di questa straordinaria interprete, che proporrà in una chiave completamente nuova, i brani che hanno fatto la storia della musica leggera italiana.

In questo concerto anche la rivisitazione di numerosi brani di celebri cantautori genovesi, come Lauzi, Tenco, Bindi, De Andrè, scoprendo sempre nuove modalità di arrangiamento ed interpretazione. Ad accompagnare Antonella in questo viaggio, un duo formato da Roberto Olzer (pianoforte/organo liturgico) Roberto Colombo (vocoder/synth bass).

Prezzi Biglietti:

Primo settore € 35,00 - Secondo settore € 30,00 – Terzo settore € 25,00