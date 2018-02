Per la Rinascente interesse da parte di imprenditori cinesi. Tursi: «Non ci risulta»

Spunta anche un potenziale acquirente di origini cinesi nel futuro della Rinascente: è quanto è emerso nel corso dell’ultimo consiglio Comunale con un’interrogazione presentata da Ubaldo Santi (Vince Genova), che ha chiesto alla giunta chiarimenti in merito al destino del grande magazzino genovese.

«Voci ricorrenti parlano di una trattativa in corso da parte di imprenditori cinesi per comprare o affittare i locali della Rinascente per l'apertura di un centro sportivo», ha esordito Santi, lanciando anche una frecciata alla giunta per l’assenza in Sala Rossa dell’assessore allo Sviluppo Economico, Giancarlo Vinacci. A rispondere all’interrogazione è stata infatti l’assessore al Commercio, Paola Bordilli, che ha sottolineato che di eventuali manifestazioni di interesse da parte di imprenditori cinesi «non ne sappiamo nulla».

«Stiamo seguendo da vicino, come giunta e come assessorato, la vicenda della Rinascente - ha detto Bordilli - Fermo restando che l’iniziativa privata non può venire limitata o vincolata se il Comune non è parte in causa, siamo in costante monitoraggio della situazione. Le voci su acquirenti cinesi non sono state riportate all’amministrazione comunale e alla giunta».

Bordilli ha però confermato le manifestazioni di interesse da parte di soggetti che operano nell'ambito delle attività sportive, che avrebbero fatto richiesta di colloqui per conoscere lo stato dell’arte dello stabile e dei lavoratori, sottolineando che «a oggi nulla sappiamo di imprenditori cinesi».

La notizia della chiusura della Rinascente era deflagrata lo scorso novembre: i vertici dell’azienda avevano definito quella di Genova «una piazza non interessante», annunciando l’intenzione di chiudere i battenti del grande magazzino entro novembre 2018.