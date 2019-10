Corso gratuito per dare nuova vita ai vecchi pc

A novembre Open Genova e Amiu terranno un corso per un massimo di 20 persone dal titolo 'Come dare nuova vita a vecchi pc'. Il corso si basa sull'esperienza di Open Genova nella rigenerazione di computer datati ma che restano ancora utilizzabili con poche azioni a costo quasi zero. La formazione gratuita è rivolta ai membri di associazioni e a utenti di livello base che hanno voglia di imparare cose nuove.

Quando e dove

Giovedì 14, 21 e 28 novembre a partire dalle 18 presso l'Auditorium di Amiu, in via d’Annunzio 27 a Genova. Il programma prevede la formazione su nozioni come, per esempio: come capire se abbiamo l'hardware adatto a una rigenerazione, reperire il software ed effettuare la prima installazione, usare il sistema ma anche come gestire i rifiuti elettronici nel caso in cui la macchina in nostro possesso non fosse più riutilizzabile.

Al termine del percorso, composto tra 3 lezioni di 2 ore ciascuna, verrà rilasciata una micro certificazione in formato elettronico in standard open badges e tutto il materiale sarà messo a disposizione online sulla piattaforma academy.opengenova.org.

Come aderire al corso

Registrandosi, prima che si esauriscano i posti, direttamente su www.eventbrite.com oppure sul sito www.opengenova.org.