Corso gratuito per diventare arbitro: ecco dove, come e quando

Hai mai desiderato diventare arbitro ma non ne hai mai avuto la possibilità? Hai mai voluto semplicemente provare l'ebrezza di dirigere una partita e magari fischiare il classico fallo che dal divano o dal campo hai sempre pensato potesse essere "palese, come ha fatto a non vederlo?"

Ecco quello che fa per te. Tornano i corsi arbitri, totalmente gratuiti, organizzati da Aics Genova, l'ente di promozione sportiva con sede in via Galata che dal lontano 1991 organizza corsi per aspiranti direttori di gara! Si parte lunedì 9 aprile.

Per chiunque si voglia avvicinare a questa “professione” il Corso Aics è quanto di meglio si possa offrire: il corso è gratuito, aperto a tutti, e nella sua parte didattica comprende sia la parte teorica che quella pratica, indispensabile per apprendere al meglio tutto quello che c'è da sapere per arbitrare una gara Aics.

"Cerchiamo appassionati di calcio, maschi e femmine, tra i 16 e i 45 anni, con voglia di mettersi in gioco. Per chi è già arbitro possibilità di accesso diretto all'esame d'ammissione".

Per info e maggiori dettagli 010/5533045 o 393.911.88.19, genova@aics.it oppure fate una visita nella sede Aics di Via Galata 33/7 da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 18.30