Ritardi e cancellazioni: Enac minaccia lo stop per Volotea. Anche Genova a rischio

Ritardi, cancellazioni e disagi di varia natura, e Volotea finisce nel mirino di Enac: l’ente nazionale per l’aviazione civile mette in guardia la compagnia aerea iberica low-cost, inviandole una diffida in cui la invita a prevenire i disservizi sempre piaciuto frequenti pena lo stop dei voli in Italia. Genova compresa, dove Volotea è molto attiva.

La missiva firmata dal direttore generale dell’Enac, Alessio Quaranta, è stata inviata ai dirigenti dell'azienda a inizio settimana. Obiettivo, spiega l’ente, evidenziare le «numerose criticità riscontrate in questa prima parte della stagione estiva, che stanno comportando disagi ai passeggeri e disservizi negli aeroporti nazionali, e per chiedere immediate azioni correttive»

Overbooking, cancellazioni di voli e ritardi infiniti sono le principali problematiche contro cui punta il dito l’Enac, soprattutto, sottolineano le dirigenze aeroportuali, in un periodo di picco di traffico estivo: «Enac richiama Volotea al riallineamento degli operativi pianificati, adottando ogni iniziativa possibile per rispettare gli impegni assunti con la vendita dei biglietti, riducendo, in tal modo, i casi di overbooking e di cancellazioni per operativi troppo stringenti. In merito alla tutela dei diritti del passeggero, l’Ente ha ricevuto numerose segnalazioni dagli utenti per il mancato rispetto del Regolamento Comunitario numero 261 del 2004. L’Ente ha comunicato al vettore che, al termine dei procedimenti di verifica, qualora fossero confermate le violazioni segnalate, saranno applicate le sanzioni di entità massima, tenuto anche conto del fatto che il mancato rispetto del Regolamento da parte del vettore, si è verificato più volte non solo durante la stagione in corso, ma anche nelle passate stagioni estive.

Le conseguenze per i passeggeri genovesi

Se i disservizi continueranno, Enac ha già annunciato che alla luce dei disagi creati ai passeggeri e ai disservizi provocati negli aeroporti, Volotea dovrà sopsensewre ogni attività di vendita e di volo in Italia a partire dal 15 settembre. Il che significa che l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova dovrà fare a meno di collegamenti diretti con Alghero, Brindisi, Cagliari, Catania, Napoli, Olbia, Palermo, Vienna, Palma di Maiorca, Ibiza, Minorca, Atene, Santorini e le nuove Madrid, Mykonos e Lampedusa.

Volotea a oggi è infatti una delle compagnie low cost più attive nello scalo genovese, e recentemente è finita nuovamente nell’occhio del ciclone per la cancellazione di un volo diretto a Olbia, che ha lasciato a terra 140 passeggeri: soltanto l’ultimo di una serie di disservizi registrati anche nell’aeroporto del capoluogo ligure, che la compagnia iberica aveva scelto nel 2016 come quarta base operativa in Italia, investendo risorse economiche e assumendo personale.