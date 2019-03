Villa Duchessa di Galliera, riaperto al pubblico il Bosco di San Francesco

Buone notizie dal parco storico Villa Duchessa di Galliera di Voltri, duramente colpito dalla tempesta di vento dell'ottobre 2018: l'associazione di imprese che ha in gestione il parco ha lavorato duramente per ripristinare i danni, avvalendosi anche dell'aiuto degli studenti del Marsano e degli Alpini, e da sabato 23 marzo alcune delle zone più caratteristiche del parco sono state riaperte al pubblico.

La tempesta aveva causato moltissimi danni a Villa Duchessa di Galliera, causando la caduta di circa 90 alberi. Il Municipio, in accordo con il Comune, si era attivato con Aster e volontari per avviare la messa in sicurezza e il ripristino nel giro di poco tempo, e dopo mesi di lavoro, in tempo per la bella stagione, il Bosco di San Francesco, le terrazze agrumeto e la vallata con daini e caprette tornano a disposizione del pubblico.

«A questa riapertura si è giunti con grande impegno da parte di Aster, da parte dei volontari della Ati Villa Galliera nonché degli studenti dell'Istituto Agrario Marsano - ha detto l'assessore comunale ai Lavori Pubblici, Paolo Fanghella - Si ringrazia inoltre il Gruppo Alpini di Voltri che, intervenuto nel Giardino all'italiana a novembre per eliminare i cipressi storici abbattuti dal libeccio, ha consentito ad Aster e alle associazioni di poterlo aprire già a dicembre».

A oggi rimangono ancora chiuse al pubblico l'area della Coffee House e del Castello del Belvedere, il percorso che, dai daini, conduce al Santuario di Nostra Signora delle Grazie, l'area circostante alla casa Borromeo, la valletta del leone, e parzialmente il Belvedere dei Givi.