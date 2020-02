Tragedia in via Piacenza: uccide la moglie e si getta dalla finestra

Tragedia in via Piacenza a Genova, in Valbisagno, nella mattinata di domenica 16 febbraio.

Dalle prime informazioni, un uomo di 84 anni avrebbe ucciso la moglie, di 80 anni, e si sarebbe poi gettato dalla finestra precipitando nel cavedio e morendo sul colpo. A dare l'allarme intorno alle 10 i vicini, che hanno notato il corpo senza vita dell'uomo e hanno chiamato i soccorsi. I primi carabinieri arrivati sul posto hanno trovato il cadavere della donna in cucina e un biglietto in cui l'anziano avrebbe confessato le sue intenzioni.

Sul posto sono presenti gli esperti della Sezione Investigazioni Scientifiche per i rilievi. Stando a quanto riferito dai vicini di casa non si sarebbero mai verificati episodi di violenza all'interno della coppia, ma l'uomo era da tempo depresso. Ancora non è chiaro quando abbia ucciso la moglie: l'ipotesi è che sia accaduto tra sabato sera e domenica mattina, ma per stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto è necessario attendere l'esito dei primi rilievi, ancora in corso.

Si tratta dell'ennesimo caso di femminicidio a Genova in pochi mesi. A fine gennaio a Certosa un uomo di 88 anni ha ucciso la moglie, gravemente malata, cercando poi di uccidersi gettandosi dalla finestra. Salvato, è stato poi arrestato ed è morto in ospedale meno di due settimane dopo. Lo scorso 31 gennaio un uomo di 53 anni ha ucciso a coltellate la moglie di 42 in un appartamento di via Terpi, sulla strada che porta a Sant'Eusebio, accoltellandosi poi a sua volta allo stomaco. Anche lui è stato salvato, portato in ospedale e poi arrestato.