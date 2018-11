Pioggia, incidenti e corsa allo shopping: traffico paralizzato nel ponente

Una mattinata di pioggia, i primi freddi, e il ponente cittadino si paralizza: dalle prime ore di venerdì sono continue le segnalazioni sul traffico nella direttrice che da ponente scorre verso levante, con picchi in zona Sestri Ponente e Borzoli.

Tutta colpa della pioggia, che ha spinto decine di automobilisti a mettersi in auto, e di una viabilità fortemente compromessa che deve apparentemente ancora “assestarsi” dopo la riapertura di corso Perrone. A questo si aggiungono due piccoli incidenti senza feriti avvenuti nell’ora di punta in Sopraelevata, un altro in via Multedo di Pegli e un altro in via Rivarolo, che dal punto di vista del traffico hanno aggravato ulteriormente la situazione.

Borzoli, in particolare, sembra soffrire di più i disagi legati alla viabilità, con conseguenze pesantissime anche su Sestri Ponente. Ma in mattinata già da Pegli si registravano code e rallentamenti, e intorno a mezzogiorno tra via Soliman, via Puccini, via Albareto e via Siffredi erano decine i mezzi incolonnati che procedevano a passo d’uomo.

«Non ci sono particolari criticità legate a incidenti o eventi straordinari, è che le macchine sono tante, piove e il traffico si appesantisce», confermano dalla Municipale. E i social si confermano ancora una volta il mezzo più veloce per informarsi sulla situazione: dal gruppo Viabilità Genova a GenovaTraffico, si moltiplicano i gruppi e le chat riservate alle informazioni sullo stato delle strade cittadine, mentre si guarda con preoccupazione alle settimane a venire, quelle delle feste, quando gli spostamenti inevitabilmente aumenteranno per lo shopping e le incombenze natalizie, anche alla luce del fatto che il caos di oggi potrebbe essere stato in parte provocato dalla "corsa" al black friday.