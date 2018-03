Porto in sciopero, traffico in tilt nel ponente

Traffico cittadino e autostradale in tilt per la chiusura dei varchi portuali deciso dai sindacati in seguito al tragico incidente mortale di ieri, lunedì 26 marzo, in cui un camionista è stato travolto e ucciso da una motrice in retromarcia.

Lungomare Canepa è bloccato e si segnalano rallentamenti anche sull'elicoidale. Code all’uscita autostradale di Genova Ovest e l’allacciamento A7/A10 in direzione Genova, e dal casello Ovest fino all'immissione nella rete della viabilità urbana per traffico intenso.

I varchi portuali, dove sono in corso i presidi, sono quelli di Ponte Etiopia, via Albertazzi, Terminal Messina e Psa di Voltri.