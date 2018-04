Maxi rissa in Sarzano, distrutta la vetrina di un ristorante: «Non ne possiamo più»

Ancora una rissa nella zona di Sarzano, nel centro storico, ancora una notte di rabbia e preoccupazione per i residenti e danni per i titolari di attività commerciali.

Stando a quanto raccontato dagli abitanti del quartiere, nella tarda serata di giovedì due fazioni si sono affrontate tra caos e urla, rompendo anche la vetrina di un ristorante cinese che si affaccia su piazza Sarzano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando Provinciale insieme con personale degli Alpini e del comando della stazione di Carignano, che da qualche tempo hanno istituito controlli regolari nel quartiere proprio alla luce dei numerosi episodi di degrado e microcriminalità.

La zona però continua a essere in balia dei vandali, come conferma Claudio Garau, portavoce del comitato spontaneo di Sarzano: «Il disagio è sempre più palpabile, ribadiamo il concetto: dopo una certa ora qui è terra di nessuno - conferma - Questo percorso del Comune non sta portando da nessuna parte, se possibile la situazione è peggiorata in questo ultimo anno».

La scorsa settimana un’altra rissa si era consumata sotto le finestre dei residenti a tarda notte, stavolta in via Ravecca, dove i litiganti si erano affrontati a colpi di bottiglie. All’arrivo della polizia, ormai, in zona non c’era più nessuno.