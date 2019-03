Il Panificio Mario fa scuola di focaccia ai giapponesi

Hanno percorso diecimila chilometri e speso migliaia di yen per scoprire tutti i segreti di una buona focaccia. Sono arrivati da Tokyo con potenti macchine da ripresa convinti che solo a Genova, e solo da Mario, il panificio di San Vincenzo, avrebbero potuto realizzare un vero documentario sul piatto tipico della tradizione genovese.

Una troupe giapponese ha così seguito passo passo la produzione della bottega storica; dalla lievitazione dell'impasto all'incartamento del celebre "pezzo di focaccia".

Focaccine con olive, pizzettine, foccaccia dolce, gli operatori video sono rimasti estasiati di fronte alla vetrina del negozio: «Ho raccontato la storia della mia famiglia che ha avviato l'attivita nel '68 - racconta il titolare Graziano Bargi - poi il regista mi ha chiesto come faccio a servire la focaccia sempre calda ai nostri clienti».

Ora tutti i segreti della ricetta genovese sono custoditi nel film "Il viaggio in treno da Tokyo a Parigi", il documentario distribuito in Giappone e girato interamente in alta definizione, capace di far risaltare meglio la doratura della focaccia.