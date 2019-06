"Preghiere di riparazione" per il Pride, polemica per l'iniziativa delle Sentinelle in piedi

Tre momenti di preghiera “per riparare le offese ai Santissimi Cuori di Gesù e Maria arrecate dal Liguria Pride”: è l’iniziativa organizzata dalla sezione genovese delle Sentinelle in Piedi e condivisa sui social nei giorni scorsi.

La “riparazione del Liguria Pride”, sostenuta dalla frangia più radicale dei cattolici genovesi, prevede tre rosari in altrettante chiese della città: giovedì 13 in quella di Santa Marta, venerdì in quella di San Pio X e sabato, giorno del Liguria Pride, nell’abbazia di Santo Stefano.

Iniziative simili sono già state organizzate già a Roma, Vicenza e Pavia, e quella genovese non ha mancato di suscitare polemiche. In occasione del Pride, a Genova è stato recentemente inaugurato il primo “Village” ai Giardini Luzzati, uno spazio in cui sino a sabato verranno organizzati oltre 60 eventi e dove venerdì sera salirà sul palco la madrina dell’iniziativa, Malika Ayane.

In centro storico c’è stato anche chi ha protestato contro l’affissione delle bandierine rainbow, tema su cui è intervenuto il presidente del Civ di Sarzano Sant’Agostino, Matteo Zedda: «Bandierine Rainbow per una settimana e scoppia il caso, risolto grazie a persone di buon senso - è stato il commento - Spero che le segnalazioni che sono pervenute alla polizia municipale d’ora in poi siano rivolte, con la stessa forza, anche nei confronti del degrado e della sporcizia che a volte devasta il nostro territorio. Siate per una volta contenti di un po’ di vita, colore».