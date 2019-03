Crisi di Piccapietra, Bordilli: «Allo studio sgravi per le aziende»

Il Consiglio comunale di oggi, martedì 12 marzo 2019, è iniziato come di consueto con la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata.

Stefano Costa (Vince Genova) ha chiesto in che modo l'Amministrazione intenda incentivare l'insediamento di nuove attività commerciali nell'area di Piccapietra, dove hanno chiuso la Rinascente e Ca'Puccino e ora anche il Moody, in seguito al fallimento del gruppo Fogliani.

Per la giunta è intervenuta l'assessore Paola Bordilli: «stiamo seguendo con attenzione la situazione non solo di Piccapietra, ma dell'intera città, perché è nostro intendimento che le zone, e in particolare il centro cittadino, non rimangano vuote. Stiamo pensando a degli sgravi delle imposte comunali per tre anni per tutte quelle aziende che sceglieranno la nostra città per le loro attività e creeranno lavoro».