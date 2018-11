Piano antineve, pronte 4mila tonnellate di sale e 24 mezzi

Il Consiglio comunale di martedì 27 novembre 2018 è iniziato, come di consueto, con la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata.

Maria Rosa Rossetti (Lega Nord) ha chiesto se, nell'imminenza della stagione invernale, sia stato approvato il piano antineve 2018/2019. E, in particolare: situazione delle scorte di sale, come si sono organizzati i Municipi in previsione di questa emergenza, il numero dei mezzi spargisale e la loro distribuzione sul territorio e le disposizioni di Amt per quanto riguarda il trasporto pubblico nelle zone collinari in caso di nevicata.

La risposta dell'assessore Matteo Campora: «Nel piano di emergenza della Protezione Civile del Comune sono specificate le azioni da attuare in caso di allerta nivologica. Il Comune ha rispettato le tempistiche indicate nel piano della Protezione Civile per l'approvvigionamento del sale: ne abbiamo acquistato 4mila tonnellate. I mezzi spargisale sono 21 dedicati alla viabilità cittadina e tre riservati alle zone interne e all'esterno della discarica di Scarpino».