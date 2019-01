Parchi di Nervi "a chiazze" dopo Euroflora, Fanghella: «Pronta una task-force dedicata»

A nove mesi dalla fine di Euroflora, lo stato dei Parchi di Nervi, che per la prima volta hanno ospitato la manifestazione, continua a sollevare dubbi, sopratutto per quanto riguarda il manto erboso, che in molte aree risulta spoglio e a chiazze.

Parecchie le segnalazioni postate soprattutto sui social, foto e video che alcuni consiglieri comunali hanno ripreso e che cui Pietro Salemi (Lista Crivello) ha portato in consiglio comunale chiedendo delucidazioni all’assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Fanghella, che ha sottolineato che «i Parchi di Nervi a oggi sono sicuramente più belli rispetto a prima di Euroflora, basta guardare le foto», illustrando poi i diversi interventi che Aster ha compiuto per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

«Gli uomini di Aster hanno sostituito circa 5mila metri quadrati di prato, oltre a compiere una serie di interventi sulle alberature, sulle siepi e sulle aiuole - ha proseguito Fanghella - Ricordo anche che siamo entrati nella secondo fase del concorso di progettazione per il restauro e la valorizzazione dei Parchi di Nervi. L’errore che possiamo sicuramente riconoscere è che sono state scelte le semine sbagliate: le piante seminate ingialliscono in inverno, con conseguenze sull’aspetto del prato».

Fanghella ha quindi annunciato che sono in programma ulteriori interventi di semina invernale, e che è stata istituita una speciale task-force dedicata al verde e ai parchi cittadini: «Si tratta di un team di esperti che si occuperanno in maniera fissa e stabile dei principali parchi cittadini, e che lavoreranno in maniera continuativa per migliorarne l’aspetto».