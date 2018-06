Insulti su Facebook ai vigili, otto denunce

Il comandante della polizia municipale nei giorni scorsi ha denunciato otto persone, tre donne e cinque uomini, per aver offeso su Facebook i 38 neoassunti. Alcuni internauti genovesi avevano commentato in maniera offensiva la notizia postando frasi come "altri che rubano soldi alla gente", “incapaci” e “mangia pane a tradimento”.

L’indagine è stata condotta da un esperto informatico del reparto Giudiziaria che è riuscito a risalire all’identità dei "leoni da tastiera" che sono stati denunciati per diffamazione a mezzo stampa.

Il comandante Gianluca Giurato ha però dicharato che è disposto a ritirare la querela a chi farà una donazione al Gaslini di un importo proporzionale al danno di immagine.