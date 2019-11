Nuovo ponte sul Polcevera, arrivati via mare altri "maxi pezzi"

Si continua a lavorare nel cantiere per il nuovo ponte sul Polcevera, sfidando allerte meteo e viabilità critica. Mercoledì mattina sono arrivate in porto nuove parti del viadotto, trasportate con una chiatta partita da Castellamare di Stabia.

Le parti del viadotto sono state scaricate con la collaborazione dei Rimorchiatori Riuniti, Piloti e Ormeggiatori del Porto di Genova, che hanno accompagnato la chiatta fino all' ormeggio.

In totale sono 33 i maxi-elementi di acciaio che hanno viaggiato accatastati in 3 gruppi, ognuno grande 10 metri per 15 e pesante sino a 100 tonnellate. Verranno trasferiti in cantiere con trasporti eccezionali, organizzati ormai da settimane proprio a questo scopo, e associati alle diverse pile e campate.

A oggi si è in attesa del sollevamento in quota del quarto impalcato: il terzo è stato “varato” lo scorso 20 novembre, nel rispetto delle tempistiche dettate dal sindaco-commissario Marco Bucci.