È mancato Omero Antonutti, volto della Compagnia del Teatro Stabile di Genova

Un altro lutto nel mondo del teatro genovese: dopo la scomparsa di Marco Avogadro, il mondo culturale piange la scomparsa di Omero Antonutti, attore cinematografico e teatrale ed apprezzato doppiatore.

Sul grande schermo lavorò fra gli altri con i fratelli Taviani, Luigi Comencini, Marco Bellocchio.

Alla fine degli anni Sessanta entrò nella Compagnia del Teatro Stabile di Genova a cui si legò per diversi anni prendendo parte a produzioni memorabili come “Una delle ultime sere di carnevale” e “I rusteghi” di Goldoni e “Madre Coraggio e i suoi figli” di Brecht, sempre diretto da Luigi Squarzina: «Il Teatro Nazionale di Genova si unisce al cordoglio del mondo culturale per la scomparsa di Omero Antonutti» si legge in una nota stampa.